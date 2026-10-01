الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتأجيله لمدة عام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 11:29 صباحاً - نشرت الجريدة الرسمية، تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 160 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

و جاء نص القانون

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

( المادة الأولى )

تستبدل عبارة الأول من أكتوبر لعام 2027 بعبارة الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى.