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الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتأجيله لمدة عام

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الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتأجيله لمدة عام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 11:29 صباحاً - نشرت الجريدة الرسمية، تصديق  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 160 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

و جاء نص القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

( المادة الأولى )
تستبدل عبارة الأول من أكتوبر لعام 2027  بعبارة الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025  بإصدار قانون الإجراءات الجنائية .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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