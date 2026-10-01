أخبار اليمن : الدكتور لبوزة يعزي عبد الكريم منير بوفاة شقيقه

الدكتور لبوزة يعزي عبد الكريم منير بوفاة شقيقهبعث نائب رئس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة للأستاذ عبد الكريم محمد منير- عضو اللجنة الدائمة- رئـيـس فــرع المؤتمر الشعبي العام بالـدائــرة (81) مديرية المشنة، وذلــك فــــي وفـاة شـقـيـقــة يـحـيــى.

وأشاد الدكتور لبوزة بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية، حــيـث كان من الشخصيات الاجتماعية بمديرية المشنة، وكان له مواقف مشرفة في خدمة الوطن والمجتمع، والدفاع عن الثوابت الوطنية الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية ومواجهة العدوان ومرتزقته وعملائه.

وعبر الدكتور لبوزة باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن بالغ العزاء وعميق المواساة لإخوان الفقيد وكافة آل منير بمديرية المشنة محافظة إب، في هذا المصاب.. سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

