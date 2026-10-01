أخبار اليمن : سلسلة غارات عدوانية تستهدف محافظة تعز

سلسلة غارات عدوانية تستهدف محافظة تعزشن طيران العدو السعودي اليوم، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في محافظة تعز.

وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو شن أربع غارات على عزلتي الأثاور والأحكوم، وغارتين على شبكة الاتصالات في عزلة الأعروق في مديرية حيفان.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدو السعودي استهدف بغارة منطقة الكدحة بمديرية المعافر، وشن ثلاث غارات على البرح في مديرية مقبنة.