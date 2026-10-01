أخبار اليمن : طيران العدو السعودي يعاود شن غارات على صعدة

طيران العدو السعودي يعاود شن غارات على صعدة
عاود طيران العدو السعودي شن سلسلة من الغارات على محافظة صعدة. وأوضح مصدر محلي، أن طيران العدو السعودي عاود استهداف جنوب مدينة صعدة بسلسلة من الغارات لتبلغ ست غارات منذ الصباح.
وأشار إلى أن طيران العدو السعودي شن تسع غارات على مديرية سحار، مبينًا أن مواطنين اثنين أصيبا بقذيفة ألقاها طيران العدو السعودي المسير على مديرية مران.
وبين المصدر أن عدوان سعودي بالصواريخ استهدف مديرية حيدان، مستنكرًا استمرار العدو السعودي في استهداف المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية ومقدرات البلاد في ظل صمت دولي معيب.
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