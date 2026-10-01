ضبط 3.2 مليون مخالفة مرورية متنوعة خلال شهر سبتمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 06:29 مساءً - نتائج الحملات المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية

 تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتكثيف الحملات المرورية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.. فقد أسفرت الجهود خلال شهر سبتمبر الماضى عن ضبط عدد (3208203) مخالفة مرورية متنوعة من بينها:

 (23605) مخالفة تحميل ركاب بصندوق سيارات النقل.

 (136602) مخالفات سيارات النقل (السير يسار الطريق – عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة – الحمولات الزائدة – إرتفاع الحمولة - السير وقت الحظر).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار تكثيف الحملات المرورية.