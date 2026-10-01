ضبط 3.2 مليون مخالفة مرورية متنوعة خلال شهر سبتمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 06:29 مساءً - نتائج الحملات المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية
تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتكثيف الحملات المرورية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.. فقد أسفرت الجهود خلال شهر سبتمبر الماضى عن ضبط عدد (3208203) مخالفة مرورية متنوعة من بينها:
(23605) مخالفة تحميل ركاب بصندوق سيارات النقل.
(136602) مخالفات سيارات النقل (السير يسار الطريق – عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة – الحمولات الزائدة – إرتفاع الحمولة - السير وقت الحظر).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار تكثيف الحملات المرورية.