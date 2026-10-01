الرئيس السيسى يعلن إطلاق الموقع الإلكترونى لمنتدى مصر 2026 ويدعو المصريين للمشاركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، عن إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ«منتدى مصر 2026»، لبدء تسجيل الحضور، وإجراء سلسلة من المناقشات والحوارات الأكاديمية والمجتمعية، تمهيداً لانعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 - 24 أكتوبر الجاري.

ودعا الرئيس السيسى -عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى- كافة مؤسسات الدولة والخبراء، وأبناء الشعب المصرى، بمختلف الأطياف والتوجهات، إلى التسجيل في الموقع الخاص بالمنتدى وإبداء الآراء وتسجيل المقترحات، مضيفًا: «بالمشاركة والحوار ، نبنى معاً مستقبل وطننا».