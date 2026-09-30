اول تعليق للشناوي لجمهور الأهلي بعد تمديد عقده لـ2027-2028

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 09:33 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو للحارس محمد الشناوي عبر موقع التواصل الاجتماعي، احتفالًا بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وجاء التعليق على الفيديو كالتالي: «الشناوي يواصل كتابة التاريخ».

محمد الشناوي يجدد تعاقده مع الأهلي لمدة موسمين

وكان محمد الشناوي، قائد فريق الأهلي ومنتخب مصر، قد قام مساء اليوم بتمديد تعاقده مع النادي حتى موسم 2027-2028، وذلك خلال جلسة جمعته مع عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، ووائل جمعة، مدير الكرة.

وعبّر الشناوي عن اعتزازه الكبير بتقدير النادي وإدارته، وامتنانه الشديد لمساندة جماهير الأهلي الوفية، التي وصفها بأنها «الضهر والسند» للنادي ولاعبيه.

وأكد الشناوي أن زملاءه محظوظون بهذه الجماهير التي دائمًا ما تدفعهم إلى مضاعفة الجهد، وتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات.