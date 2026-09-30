وزير الخارجية يبحث مع المستشار الاقتصادي للرئيس الإريترى دفع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 07:29 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، هاجوس جبرهويت، المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، حيث تناول اللقاء التشديد على أهمية المضي قدماً في تعزيز علاقات التعاون الثنائي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.

وقال السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن عبد العاطي أكد اهتمام مصر بدفع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، فضلاً عن دعم مشاركة الشركات والقطاع الخاص المصري في المشروعات ذات الأولوية بالسوق الإريتري، لاسيما في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتجارة والثروة السمكية والدواء.

وأكد عبد العاطى أن مصر على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتدريب في المجالات التي تحتاجها إريتريا في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، كما استعرض التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمنتدى العلمين أفريقيا المقرر عقده خلال الفترة ٢-٤ أكتوبر، وما يوفره من منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وربط الحكومات ومجتمعات الأعمال والمؤسسات المالية في القارة الأفريقية.

وفى ختام اللقاء أكد الجانبان الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين، فيما بخص القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.