وزير الرياضة وحسن مصطفى يشهدان افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد بالعاصمة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 سبتمبر 2026 08:29 مساءً -

شهد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، برفقة حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، افتتاح منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد، التي تستضيفها مصر في العاصمة الجديدة للعام الثالث على التوالي.

وحضر مراسم الافتتاح خالد فتحي رئيس اللجنة العليا للبطولة، وعمرو صلاح رئيس اللجنة المنظمة، ومحمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة.

وتقام حاليا مباراة الافتتاح بين الأهلي المصري وفيزبريم المجري على صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة، في مستهل منافسات البطولة.

وتشهد النسخة الحالية المشاركة الأكبر في تاريخ بطولة العالم للأندية لكرة اليد، بمشاركة 10 أندية تمثل مختلف قارات العالم.

وتضم قائمة الفرق المشاركة الأهلي المصري مستضيف البطولة، وبرشلونة الإسباني حامل اللقب، وبرقان الكويتي ممثل قارة آسيا، ومنتدى درب السلطان المغربي ممثل إفريقيا، وفوكس برلين الألماني ممثل أوروبا، وبينيروس البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية والوسطى، ولوس أنجلوس الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية والكاريبي، وسيدني الأسترالي ممثل أوقيانوسيا، إلى جانب فيزبريم المجري والزمالك المصري ببطاقة دعوة.