وزير الخارجية يلتقي وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 سبتمبر 2026 06:29 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، ميجيل أنخيل موراتينوس، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعرب عبد العاطي عن التقدير للدور الذي يضطلع به تحالف الأمم المتحدة للحضارات ومبادراته الرامية إلى مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، مشدداً على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح مع الحفاظ على الهوية والخصوصية الثقافية، ومرحباً في هذا السياق بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الفترة من ٢٠٢٧ إلى ٢٠٣٦ عقداً دولياً للثقافة من أجل التنمية المستدامة، بما يعكس الدور المحوري للثقافة والحوار بين الحضارات في دعم جهود السلام والتنمية.

كما أشار عبد العاطي إلى أهمية تعزيز التعاون بين مكتبة الإسكندرية والتحالف، خاصة مع اقتراب الاحتفال في عام ٢٠٢٧ بمرور ٢٥ عاماً على إعادة افتتاح المكتبة، داعياً الممثل السامي إلى زيارة مصر في أقرب فرصة لإطلاق الفعاليات والأنشطة المقرر تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وتحالف الأمم المتحدة للحضارات.