وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركى العلاقات الثنائية وملفات المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 سبتمبر 2026 12:33 مساءً - عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً ثنائياً مع هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقد صرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي قد أشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات، معبراً عن حرص مصر دفع وتعزيز أطر التعاون المختلفة خاصة المتعلقة بالتجارة والاستثمار والصناعة.

التطورات في غزة

تباحث الوزيران حول عدد من الملفات الاقليمية الهامة من بينها التطورات في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان أهمية تنفيذ استحقاقات خطة الرئيس ترامب للسلام، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق مع بدء تنفيذ إعادة الإعمار والتعافي المبكر، كما شدد الوزير عبد العاطي على رفض مصر أي مخططات لتهجير الفلسطينيين وإدانة عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وناقش الطرفان مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة السودان وتعزيز مسار المفاوضات بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق ويصون مؤسساته الوطنية.

تطرق اللقاء إلى الاوضاع في ليبيا وسبل تحقيق تقدم في العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد، حيث أكد الوزير عبد العاطي أن تحركات مصر تجاه الملف الليبي تستند إلى أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب دعم وحدة مؤسساتها الوطنية، مشدداً على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للمسار السياسي الليبي، بما يسهم في مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية مستدامة تعبر عن إرادتهم، وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.

تبادل الجانبان الرؤى حول الأزمة الإيرانية، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة دعم جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى مسار المفاوضات لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة مع التشديد على رفض المساس بأمن دول الخليج الشقيقة أو استخدام المضايق والممرات البحرية كأداة ضغط في تلك الأزمة.