تدريب كوادر وخطة لتحسين الخدمة للمواطنين.. مصر وليبيا تعززان التعاون في الكهرباء والطاقة المتجددة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 سبتمبر 2026 04:29 مساءً - بدأت مصر وليبيا مرحلة جديدة من التعاون في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال توقيع مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز الشراكة والتكامل الفني بين البلدين، والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير شبكة الكهرباء الليبية ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب دعم مشروعات الطاقة المتجددة بما يتناسب مع التوسع العمراني ومشروعات الإعمار التي تشهدها عدد من المدن الليبية.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم في ختام زيارة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت إلى مدينة بنغازي، حيث بحث مع مدير «صندوق التنمية وإعادة الإعمار» في ليبيا، بالقاسم حفتر، سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير قطاع الكهرباء الليبي، إلى جانب إعداد خطة عاجلة للحد من انقطاعات التيار الكهربائي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا أن اللقاء تناول عددًا من المحاور، في مقدمتها تطوير شبكة الكهرباء ورفع كفاءة التشغيل، فضلًا عن تدريب وتأهيل الكوادر الليبية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز قدرة قطاع الكهرباء على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمدن والمشروعات التي تشهد أعمال إعمار وتوسعًا عمرانيًا.

وأكد بالقاسم حفتر أهمية الانتقال بالتعاون بين الجانبين إلى خطوات تنفيذية واضحة وفق جداول زمنية محددة، مع إعطاء الأولوية لإعداد خطة عاجلة للحد من انقطاعات الكهرباء، وتطوير الشبكة ورفع كفاءة تشغيلها، إلى جانب دعم برامج تدريب الكوادر الليبية، بما يضع تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مقدمة أهداف التعاون المشترك.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى توسيع مجالات التعاون بين مصر وليبيا في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة والتكامل الفني بين الجانبين، بما يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة، ويدعم جهود تطوير البنية الأساسية لقطاع الكهرباء في ليبيا والاستفادة من الخبرات الفنية المصرية.

ويأتي هذا التعاون في وقت تشهد فيه عدد من المدن الليبية توسعًا في مشروعات الإعمار والتنمية، وهو ما يفرض احتياجات متزايدة إلى بنية أساسية أكثر كفاءة وخدمات كهرباء مستقرة، بالتوازي مع تنامي الاهتمام بتطوير واستخدام حلول ومشروعات الطاقة المتجددة.