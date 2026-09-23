غدا.. انتهاء مهلة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 12:33 مساءً -

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في تحصيل رسوم برامج الحج من أعضاء الجمعيات الأهلية الفائزين بتأشيرات موسم الحج 2027، وذلك لاستكمال الإجراءات الخاصة بالسفر وأداء المناسك.

وحددت الوزارة غدا الخميس 24 سبتمبر 2026 كموعد نهائي لسداد الرسوم، حيث يمكن للفائزين إتمام عملية السداد من خلال البنوك الحكومية، وهي بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة، إلى جانب البريد المصري.

واعتمدت وزارة التضامن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 2027، على أن تكون الأسعار المعلنة غير شاملة تذاكر الطيران.

وجاءت أسعار البرامج على 3 مستويات، حيث تبلغ تكلفة المستوى الأول 480 ألف جنيه ويشمل الوجبات، بينما يبلغ سعر المستوى الثاني 300 ألف جنيه شامل الوجبات.

أما المستوى الثالث فتبلغ تكلفته 255 ألف جنيه ويشمل الوجبات أيضا.

ويتعين على الفائزين بالتأشيرات الالتزام بالموعد المحدد لسداد الرسوم لاستكمال الإجراءات الخاصة ببرامج الحج.