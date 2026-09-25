وزير الخارجية يشارك في مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية وتحالف الأمم المتحدة للحضارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 سبتمبر 2026 06:29 مساءً - شارك الدكتو بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية وتحالف الأمم المتحدة للحضارات، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وبحضور ميجيل أنخيل موراتينوس، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الثقافي والفكري، ونشر ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر، والتصدي لخطاب الكراهية والتعصب والعنصرية، فضلاً عن تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان وصون التنوع الثقافي. كما تشمل تنظيم الفعاليات والبرامج الثقافية والتدريبية المشتركة، وتمكين الشباب والمرأة والمجتمع المدني، وتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية والقطاع الخاص، خاصة في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الحوار الثقافي ونشر قيم السلام والتفاهم المتبادل.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الحرص على دعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بين الشعوب والحضارات، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل، بما يسهم في مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز مجتمعات أكثر شمولاً وسلاماً.