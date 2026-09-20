5 اتحادات أوروبية على طاولة اتحاد الكرة لاختيار حكام قمة الأهلي والزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 سبتمبر 2026 09:41 مساءً - بدأت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تحركاتها مبكرًا لتأمين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وتعمل اللجنة على اختيار طاقم تحكيم يتمتع بالخبرة والكفاءة لإدارة القمة، حيث وجهت خطابات رسمية إلى 5 اتحادات أوروبية تمهيدًا للاستقرار على الطاقم الذي سيتولى إدارة المباراة.

ووفقًا للترتيبات المحددة، من المقرر إرسال الطلبات النهائية إلى الاتحادات المعنية قبل 6 أكتوبر، على أن يتم الكشف عن هوية طاقم التحكيم رسميًا يوم 9 أكتوبر، بينما يصل الحكام إلى القاهرة في اليوم التالي، 10 أكتوبر، استعدادًا لإدارة اللقاء.

وتأتي قمة الأهلي والزمالك عقب فترة التوقف الدولي الحالية، التي تشهد خوض منتخب مصر عددًا من المواجهات، حيث يلتقي أنجولا في القاهرة وجنوب السودان خارج الديار يومي 25 و29 سبتمبر، قبل مواجهة جنوب أفريقيا وديًا في القاهرة يوم 4 أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي والزمالك في الثامنة مساء يوم 11 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، في أول ظهور للفريقين ببطولة الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.