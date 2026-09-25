النيابة تصرح بدفن طليقة شادي محمد وتباشر التحقيق في «الإهمال الطبي»

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 سبتمبر 2026 01:25 مساءً - صرحت النيابة العامة، بدفن طليقة لاعب النادي الأهلى السابق شادي محمد، فيما تباشر النيابة في البلاغ الذي يتهم أحد المستشفيات بالتسبب في وفاتها نتيجة الإهمال الطبي.

ونعى شادي محمد، نجم الأهلي السابق، رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي، وفاة زوجته السابقة سارة جمال الدين. وكتب شادي محمد عبر ستوري على موقع إنستجرام: «إنا لله وإنا إليه راجعون أم أولادي في ذمة الله، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة»، وتابع نجم الأهلي السابق: «ستقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة اليوم، بمسجد المشير طنطاوي».