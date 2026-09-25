الرئيس السيسي يشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 سبتمبر 2026 05:25 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال أكد عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر واليمن، حيث أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور المصري الداعم لاستقرار اليمن ووحدة أراضيه، مثمنًا المواقف المصرية الثابتة تجاه الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار به، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على مواصلة دعمها لليمن وشعبه الشقيق، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها الوطنية، ومجددًا موقف مصر الداعم لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني.

كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.