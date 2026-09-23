موعد مبارة الأهلي والاتحاد المصراتي الليبي ومصر المقاصة وديًّا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 09:37 مساءً - قال وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق الأول ‏سيخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، المباراة الأولى ستكون أمام فريق الاتحاد المصراتي الليبي يوم 28 سبتمبر ‏الجاري، والثانية أمام فريق مصر المقاصة يوم 2 أكتوبر المقبل.‏

تعديلات في ويدات الأهلي

وأوضح أن الجهاز الفني قام بإجراء تعديلات على برنامج إعداد الفريق، بعد تقديم ‏موعد مباراة الأهلي وبترول أسيوط في كأس عاصمة مصر، ليصبح يوم 7 أكتوبر ‏بدلًا من يوم 8 من الشهر ذاته.‏

تدريبات يومية في الأهلي

ويواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته تحت قيادة الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، استعدادًا لسلسلة من الارتباطات التي تنتظر الفريق خلال الفترة المقبلة، وأهمها قمة الدوري المصري أمام الزمالك عقب نهاية التوقف الدولي.

موعد أول مباراة للأهلي بعد التوقف الدولي

ويبدأ الأهلي مشواره المقبل بمواجهة بترول أسيوط في بطولة كأس عاصمة مصر يوم 7 أكتوبر المقبل ، حيث يسعى الجهاز الفني للاستفادة من المباراة في تجهيز اللاعبين ومنح الفرصة لعدد من العناصر، قبل الدخول في مرحلة أكثر صعوبة مع استئناف منافسات الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويترقب الأهلي بعد ذلك مواجهة الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل، في قمة الدوري، والتي تمثل واحدة من أبرز مباريات الفريق في المرحلة المقبلة، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في الوصول إلى المباراة بأفضل جاهزية فنية وبدنية ممكنة.