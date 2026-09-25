ضبط عاطل انتحل صفة طبيب نفسى وإدار عيادة طبية بدون ترخيص بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 سبتمبر 2026 05:25 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بأسلوب إنتحال الصفة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام عاطل غير حاصل على أى مؤهل دراسى وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، من خلال إنتحال صفة طبيب نفسى، وتأسيس وتجهيز عيادة طبية كائنة بدائرة قسم شرطة أول عين شمس بدون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه، وبحوزته شهادة جامعية وعدد من الكارنيهات المنسوبة لجهات طبية، وجميعها مزورة، و3 هواتف محمولة، بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وغلق العيادة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.