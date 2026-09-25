العراق أمام الأمم المتحدة: نتطلع لأن نكون قوة اقتصادية وجسرًا للحوار والتعاون في المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 سبتمبر 2026 06:29 مساءً - أكد رئيس الوزراء العراقى على الزيدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده تتطلع إلى ممارسة دورها باعتبارها قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة وجسرًا للحوار والتعاون بين شعوبها، بعد عقود عانى خلالها العراق من تداعيات الحروب والصراعات والإرهاب.

وقال إن العراق، باعتباره من الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة وبلدًا يمتلك إرثًا حضاريًا وتاريخيًا ممتدًا، يجدد التزامه بميثاق المنظمة ومبادئها، ويطرح رؤيته لمستقبله والمنطقة والعالم في مرحلة وصفها بالدقيقة.

من الحروب إلى التنمية

وأشار إلى أن العراق كان من أكثر الدول التي عانت أضرار الحروب، فضلًا عما تعرض له من حصار وإرهاب، موضحًا أن الشعب العراقي دفع ثمنًا كبيرًا من أرواح أبنائه وموارده وفرص التنمية.

وأكد أنه رغم تحول العراق خلال عقود إلى ساحة للحروب والصراعات، فإنه أصبح اليوم قادرًا على الحديث بثقة عن رؤيته للمستقبل، والسعي نحو تعزيز دوره الاقتصادي والإقليمي.

جسر للحوار والتعاون

وأوضح أن الرؤية العراقية للمستقبل لا تقتصر على الداخل، وإنما تستهدف أيضًا تعزيز دور البلاد في محيطها الإقليمي، من خلال الاقتصاد والحوار والتعاون بين شعوب المنطقة.