نبيل فهمى يبحث مع عبدالله العليمى تطورات الأوضاع فى اليمن وتصعيد الحوثيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 سبتمبر 2026 06:29 مساءً - بحث نبيل فهمى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع عبدالله العليمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تطورات الأوضاع في اليمن، في ظل استمرار التصعيد العسكرى للحوثيين وتداعياته على الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين على هامش المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تداعيات التصعيد على البحر الأحمر وباب المندب

واستمع فهمي خلال اللقاء إلى رؤية مجلس القيادة الرئاسي اليمني بشأن تطورات الأوضاع في البلاد، خاصة في ضوء استمرار الحوثيين في التصعيد العسكري.

وتناول اللقاء ما يمثله التصعيد من تهديد لأمن وسلامة مقدرات اليمن ودول الجوار، فضلًا عن تداعياته على حركة التجارة والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

دعم الحكومة اليمنية واستعادة مؤسسات الدولة

وجدد الأمين العام دعم جامعة الدول العربية للحكومة الشرعية والجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأكد فهمي أهمية العمل على استعادة مؤسسات الدولة وفاعليتها، في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية بالغة الصعوبة التي يشهدها اليمن.