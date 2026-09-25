مهتز نفسياً.. ضبط شخص ركض خلف فرد شرطة وإلقى عليه زجاجة بأحد الطرق فى الإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 سبتمبر 2026 07:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام أحد الأشخاص "مهتز نفسياً" بالركض خلف فرد شرطة وإلقاء زجاجة عليه بأحد الطرق بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 سبتمبر الجارى وأثناء توجه فرد الشرطة الظاهر بمقطع الفيديو، من قوة إدارة مرور الإسماعيلية، لمنزله عقب إنتهاء خدمته، فوجئ بقيام شخص مهتز نفسياً "من الهائمين بالشوارع" بإلقاء زجاجة نحوه، فقام بالركض فى إطار تجنبه والإبتعاد عنه لإهتزازه النفسى.

وأمكن ضبط الشخص المشار إليه وتبين معاناته من إضطراب نفسى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداعه بإحدى دور الصحة النفسية.