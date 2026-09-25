الطقس اليوم.. فرص أمطار ببعض المناطق ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 32 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 سبتمبر 2026 12:33 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، طقسا معتدل الحرارة رطبا فى الصباح الباكر، حارا رطبا نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

​درجات الحرارة الجمعة 25 سبتمبر

​القاهرة الكبرى: العظمى 32 - المحسوسة 34

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 - المحسوسة 31

​الوجه البحري: العظمى 31 - المحسوسة 33

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29 - المحسوسة 32

​شمال الصعيد: العظمى 34 - المحسوسة 36

​جنوب الصعيد: العظمى 39 - المحسوسة 40

الظواهر الجوية الجمعة 25 سبتمبر

​- شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من وسط سيناء.

- ​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 20% تقريبا ​على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- ​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% تقريبا على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد بنسبة حدوث 10% تقريباً إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- ​نشاط رياح: ​تتراوح سرعتها من (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

- ​​اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليجي السويس والعقبة وسرعة الرياح من (50 إلى 70 كم/س) وارتفاع الأمواج (2.5 إلى 3.5 متر).