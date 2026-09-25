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مصر تؤكد دعمها لكافة الاجراءات التي تتخذها السعودية لسلامة أراضيها وسيادتها وأمن مواطنيها

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مصر تؤكد دعمها لكافة الاجراءات التي تتخذها السعودية لسلامة أراضيها وسيادتها وأمن مواطنيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 سبتمبر 2026 06:29 مساءً - أدانت مصر بأشد العبارات اطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف الطائف وينبع داخل المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدةً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً وغير مقبول للقانون الدولي وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

 

وأكدت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، وتضامنها الكامل مع أمن المملكة، باعتباره امتداداً للأمن القومي المصري.

 

وشددت مصر على دعمها لكافة الاجراءات التي تتخذها المملكة لسلامة أراضيها وسيادتها وأمن مواطنيها، محذرةً من تداعيات استمرار التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليميين.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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