الداخلية: وفاة نزيل بقسم شرطة في الغربية إثر أزمة صحية.. والنيابة تتولى التحقيق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 سبتمبر 2026 07:25 مساءً - بالنسبة لما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بوفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالغربية نتيجة تعرضه لإهمال طبى متعمد.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن النزيل المذكور محبوس إعتباراً من أول سبتمبر الجارى لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده بالحبس لمدة عام فى إحدى القضايا، وله تاريخ مرضى لمعاناته من داء السكرى وتضخم بعضلة القلب ، وكان يتم متابعة حالته الصحية بشكل منتظم إسوةً بقرنائه وبتاريخ 16 / الجارى شعر بحالة إعياء وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم إلا أنه توفى نتيجة حالة المرضية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه ، وتولت النيابة العامة التحقيق .. وأن ذلك يأتى فى إطار المحاولات المستمرة واليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات وتزييف الحقائق.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.