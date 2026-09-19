أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,910

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,910ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم السبت ، الى 73,910 شهيدًا و 174,914 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية، 4 شهداء جدد ، و17 إصابة .

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 1,390، وإجمالي الإصابات 4,801 وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض 831.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ونوّهت وزارة الصحة ، إلى أنه تم إضافة 85 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، منذ آخر إضافة للإحصائية بتاريخ 05/09/2026.

