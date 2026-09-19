تذاكر منتخب مصر تبدأ من 20 جنيها.. اتحاد الكرة يعلن أسعار مباراتي أنجولا وجنوب أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 سبتمبر 2026 07:25 مساءً -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أسعار تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا وجنوب أفريقيا، بالتعاون مع شركة تذكرتي، في إطار الاستعدادات للمباريات المقبلة وحرصا على حضور الجماهير ومساندة المنتخب الوطني.

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا يوم الجمعة 25 سبتمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2026/2027، بينما يخوض الفراعنة مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل على الملعب نفسه.

وحدد اتحاد الكرة أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر وأنجولا وفقا للدرجات المختلفة، حيث يبلغ سعر تذكرة الدرجة الثالثة 20 جنيها، بينما تبلغ تذكرة الدرجة الثانية 50 جنيها، والدرجة الأولى 150 جنيها، في حين يصل سعر تذكرة المقصورة إلى 300 جنيه.

وتنطلق مباراة مصر وأنجولا في العاشرة مساء يوم 25 سبتمبر باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

وتنقل قناة أون سبورت المباراة مجانا للجمهور داخل مصر عبر البث الأرضي، وفقا لحقوق البث الخاصة بالمباريات التي تقام داخل البلاد.

وضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر في حراسة المرمى مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء وعبد العزيز البلعوطي.

وفي خط الدفاع تضم القائمة محمد هاني وطارق علاء ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وحسام عبد المجيد وحمدي فتحي وأحمد فتوح وكريم حافظ.

أما خط الوسط فيضم مروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وعلي محمود وإبراهيم عادل ومصطفى زيكو وهيثم حسن ومحمد صلاح.

وفي خط الهجوم يتواجد عمر مرموش وحمزة عبد الكريم.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية في التصفيات أمام جنوب السودان يوم 29 سبتمبر، حيث يحل ضيفا على المنتخب الجنوب سوداني في مدينة جوبا، وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتتواصل مشوار الفراعنة في التصفيات خلال شهر نوفمبر، حيث يواجه منتخب مصر مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

وتختتم مباريات المنتخب في التصفيات خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027، بمواجهتي جنوب السودان وأنجولا.

وتستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، في نسخة تقام للمرة الأولى بتنظيم مشترك بين ثلاث دول، وتنطلق البطولة يوم 19 يونيو 2027 وتستمر حتى 17 يوليو من العام نفسه.

ويشارك في التصفيات 48 منتخبا موزعة على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات.