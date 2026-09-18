الرئيس السيسي يهنئ قطاع الطيران المدني: فخور بإنجاز "مصر للطيران" ودخولها قائمة أفضل 50 شركة عالميا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 سبتمبر 2026 11:21 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص التهنئة لقطاع الطيران المدني المصري، بمناسبة الإنجاز المتميز الذي حققته الشركة الوطنية "مصر للطيران" بحصولها على جائزة «أكثر شركة طيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم» لعام 2026، والممنوحة من مؤسسة "سكاي تراكس" العالمية المتخصصة في تقييم شركات الطيران.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: " أهنئ قطاع الطيران المدني المصري بالانجاز المتميز لشركتنا الوطنية مصر للطيران، لحصولها على جائزة «أكثر شركة طيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم» لعام 2026، من مؤسسة سكاي تراكس العالمية، وتقدمها إلى المركز السادس والأربعين عالميًا، ودخولها قائمة أفضل 50 شركة طيران في العالم، إلى جانب ما حصدته من جوائز وتقديرات دولية اخرى".
تابع: "ويأتي هذا التقدير الدولي ليؤكد قدرة أبناء مصر على المنافسة والتميز، ويعكس ما توليه الدولة المصرية من اهتمام مستمر بتعزيز كفاءة القطاع والارتقاء بمستوي الخدمات، ويعزز مكانة مصر للطيران كناقل وطني مشرف لمصر علي الساحة الدولية.
خالص التهنئة لكم.. وفخور بما تحقق باسم مصر".