دوت الخليج -

الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوع

ارتفع الذهب للجلسة الثانية على التوالي إلى أعلى مستوى له في أسبوع، اليوم، مع تراجع أسعار النفط، بينما تجاهل المستثمرون أول رفع لأسعار الفائدة يجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) منذ ثلاث سنوات. الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوعارتفع الذهب للجلسة الثانية على التوالي إلى أعلى مستوى له في أسبوع، اليوم، مع تراجع أسعار النفط، بينما تجاهل المستثمرون أول رفع لأسعار الفائدة يجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) منذ ثلاث سنوات. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4378.97 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 4418.50 دولارًا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.8% إلى 67.03 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 2.6% إلى 1814.57 دولارًا، وزاد البلاديوم بنسبة 3.2% إلى 1331.95 دولارًا. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

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