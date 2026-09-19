الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يٌحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتـة الشدة تصحبها حبات البرد أحياناً على محافظات لحج، والضالع، وتعز، وإب، وريمة، والمحويت وحجة وأجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي.
ويُتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من صعدة، وعمران، وصنعاء، وذمار ومرتفعات أبين، والبيضاء، وشبوة وحضرموت.
وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبـور الجسور الأرضية أثناء السيول.
كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطـول الأمطار وتشكّل الضباب، ومن العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية، وبعدم استخدام الهواتف المحمولة، وضرورة فصل التيار الكهربائي.
ودعا المركز الجهات المختصة لأخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.