أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعديةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يٌحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتـة الشدة تصحبها حبات البرد أحياناً على محافظات لحج، والضالع، وتعز، وإب، وريمة، والمحويت وحجة وأجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي.

ويُتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من صعدة، وعمران، وصنعاء، وذمار ومرتفعات أبين، والبيضاء، وشبوة وحضرموت.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبـور الجسور الأرضية أثناء السيول.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطـول الأمطار وتشكّل الضباب، ومن العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية، وبعدم استخدام الهواتف المحمولة، وضرورة فصل التيار الكهربائي.

ودعا المركز الجهات المختصة لأخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.