صندوق مكافحة الإدمان: ضبط 3 سائقين حافلات مدرسية يتعاطون مخدرات وإحالتهم للنيابة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 سبتمبر 2026 01:33 مساءً - تلقى الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا عن نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية خلال أول أسبوع من العام الدراسي الجديد 2026 / 2027، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمرور، والإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم.

حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة لسائقى الحافلات المدرسية

وتم الكشف على 915 سائقًا في العديد من المحافظات، وتبين إيجابية عينات 3 سائقين يتعاطون المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة تتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، إلى جانب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصله من العمل حال ثبوت عمله بالمدرسة.

نتائج حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة على سائقى الحافلات المدرسية خلال أول أسبوع

وعلى جانب آخر، تستمر حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طوال فترة الدراسة، فضلًا عن التوسع في تنفيذ الحملات لتشمل مختلف المحافظات، وذلك لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات للسائقين داخل مقار المدارس ،ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة تتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي حال ثبوت عمله بالمدرسة يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصله من العمل.