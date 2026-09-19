محافظ البحيرة: أكثر من 4 آلاف مشروع ضمن «حياة كريمة» بالمحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 سبتمبر 2026 01:33 مساءً - أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات، مشيرة إلى أن عدد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة يتجاوز 4 آلاف مشروع، فيما تستعد 9 محطات لمياه الشرب لدخول الخدمة قبل نهاية العام الجاري.

وقالت محافظ البحيرة، خلال مداخلة مع برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن المحافظة تحتفل بعيدها القومي وذكرى مرور 219 عامًا على ملحمة أهالي رشيد وانتصارهم على الحملة الإنجليزية عام 1807، مؤكدة أن الاحتفال بالمناسبة يرتبط بافتتاح وتفقد مشروعات تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضحت جاكلين عاز، أن فعاليات الاحتفال تنطلق من مدينة رشيد، التي وصفتها بـ«المدينة الباسلة ورمز الصمود»، وتشمل تفقد عدد من المشروعات، إلى جانب تنظيم ماراثون على كورنيش رشيد للمرة الأولى.

وأضافت أن تطوير الكورنيش يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإتاحة المناطق المطلة على المسطحات المائية بالكامل أمام المواطنين، بما يسمح لهم بممارسة الأنشطة المختلفة دون وجود عوائق تحجب الرؤية أو تحول دون الاستفادة من هذه المناطق.

=وأشارت محافظ البحيرة إلى استمرار العمل في مشروع تطوير مدينة رشيد، الذي يحظى بمتابعة من رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، موضحة أن المشروع يهتم بالقلب التاريخي والأثري للمدينة والحفاظ على ما تتمتع به من تراث وحضارة.

ولفتت إلى أن رشيد تعد ثاني المدن المصرية من حيث عدد الآثار الإسلامية بعد القاهرة، مشيرة إلى أن الاحتفالات بالعيد القومي تمتد لتشمل تفقد المشروعات في المراكز والمدن الـ15 بالمحافظة خلال الأسبوع.

وقالت جاكلين عازر، إن مدينة إدكو تشهد أيضًا عددًا من المشروعات، من بينها تفقد طريق الشركات، إلى جانب افتتاح وتفقد وحدة للعناية المركزة والعيادات بمستشفى إدكو، فضلًا عن الاهتمام بالمتنزهات والأماكن العامة.

وكشفت محافظ البحيرة عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان «معًا نزرع»، تستهدف استغلال قطع الأراضي والمناطق المهملة بنهايات الشوارع وبجوار الميادين وتحويلها إلى مساحات خضراء بالتعاون مع المواطنين.

وأوضحت أن العمل بدأ بتجهيز هذه الأماكن بالتربة وتحديد أنواع الأشجار والنباتات المناسبة لزراعتها، بمشاركة سكان كل منطقة، بهدف الحفاظ عليها وتحسين المظهر الحضاري وتوفير «رئة خضراء» داخل التجمعات السكنية.

وأكدت محافظ البحيرة، أن قطاع البنية التحتية يمثل أحد أهم القطاعات التي تشهد تنفيذ مشروعات على أرض المحافظة، خاصة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضافت أن البحيرة كانت من أكبر المحافظات من حيث حجم المشروعات المنفذة ضمن المبادرة، إذ يتجاوز عددها 4 آلاف مشروع، مشيرة إلى أن 9 محطات لمياه الشرب أوشكت على الانتهاء، ومن المقرر دخولها الخدمة قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت أن تشغيل هذه المحطات سيسهم في معالجة جانب كبير من مشكلات مياه الشرب التي يعاني منها المواطنون في عدد من مناطق المحافظة، مشيدة بالدعم المقدم لاستكمال المشروعات بالتعاون مع الجهات المعنية.