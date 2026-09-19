الزمالك يحصد 3 ملايين دولار فورا من بيع بيزيرا.. والباقي على دفعتين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 سبتمبر 2026 04:21 مساءً -

أعلن نادي الزمالك رسمياً انتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى صفوف شباب الأهلي دبي الإماراتي ، كما أعلن النادي الإماراتي التعاقد مع اللاعب، لتُسدل الستار على الصفقة التي شهدت مفاوضات خلال الفترة الماضية.

قيمة صفقة بيع بيزيرا

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن القيمة الإجمالية للصفقة تصل إلى 6 ملايين دولار، تتضمن 5 ملايين دولار قيمة أساسية للانتقال، بالإضافة إلى مليون دولار حوافز إضافية مرتبطة ببنود متفق عليها بين الناديين.

3 ملايين دولار دُفعة أولى

وأوضح المصدر أن الزمالك سيحصل على 3 ملايين دولار دفعة أولى فور إتمام إجراءات انتقال بيزيرا ، على أن يحصل النادي على مليون دولار أخرى في يناير المقبل.

وأضاف أن الدفعة الثالثة والأخيرة من القيمة الأساسية للصفقة تبلغ مليون دولار، ومن المقرر سدادها بعد نحو 3 أو 4 أشهر من موعد الدفعة الثانية، وفقا للاتفاق المالي المبرم بين الزمالك وشباب الأهلي.

بند للحوافز فى صفقة بيزيرا

وبذلك يحصل الزمالك على 5 ملايين دولار كقيمة أساسية للصفقة، مع وجود مليون دولار إضافية كحوافز وفق البنود المتفق عليها بين الناديين.