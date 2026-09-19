احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 سبتمبر 2026 12:29 صباحاً -

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حظر مؤسسات «سي إن إن» و«إم إس إن بي سي» و«بوليتيكو» من العمل في البيت الأبيض، متهماً إياها بنشر ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة» خلال تغطيتها لأخبار الرئيس وإدارته والولايات المتحدة.

وقال ترامب، في منشور له على منصة تروث سوشيال، إنه سيتخذ إجراءات مماثلة بحق مزيد من وسائل الإعلام التي ينظر إليها على أنها تنشر «أخباراً كاذبة»، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام لا ينبغي أن تتمكن من نشر ما وصفه بـ«الأكاذيب والخيال» بصورة مستمرة عند تغطية أخبار الإدارة الأمريكية.

ترامب يعلن منع CNN وPOLITICO وMS NOW من دخول البيت الأبيض

كما وجّه ترامب انتقادات إلى «بوليتيكو»، متهماً إياها بتلقي اشتراكات من الحكومة الأمريكية بقيمة 8 ملايين دولار خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، واصفاً ذلك بأنه «فساد».

وأشار ترامب إلى أن «إم إس إن بي سي» غيّرت اسمها مؤخراً، رابطاً ذلك، بحسب تعبيره، بانخفاض المشاهدات والمصداقية.