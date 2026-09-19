موناكو يتخطى لانس ويواصل انطلاقته

موناكو يتخطى لانس ويواصل انطلاقتهحافظ موناكو على انطلاقته الناجحة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وألحق الخسارة الثالثة بضيفه لانس 2-1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

تقدم موناكو في الدقيقة 32 عن طريق باريس برونر، ثم أدرك ماتيول أودول التعادل لفريق لانس في الدقيقة 57، وبقي التعادل قائماً حتى الدقيقة 84 عندما تسبب مدافع لانس البديل جوناثان غراديت بهدف الفوز لفريق الإمارة.

ورفع موناكو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن ليل صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه نيس ضمن منافسات الجولة ذاتها، وهي المباراة المقرر لها الأحد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد لانس عند أربع نقاط في المركز العاشر.