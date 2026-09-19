احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 سبتمبر 2026 04:21 مساءً - في إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تغيب إحدى الفتيات بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتغيب كريمتها (من ذوي الاحتياجات الخاصة)، عقب خروجها من المنزل وعدم قدرتها على العودة إليه نظراً لحالتها الصحية.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة بمنطقة مسطرد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وأمكن العثور عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المتغيبة لأهليتها بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.