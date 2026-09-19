ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة سرقة أحد صناديق القمامة بالإسكندرية.

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 سبتمبر 2026 04:21 مساءً - في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة سرقة أحد صناديق القمامة بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بتاريخ 11 من الشهر الجاري، حيث شرع في سرقة صندوق القمامة المثبت على أحد الأعمدة بكورنيش الإسكندرية، إلا أنه لم يتمكن من السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.