أمن الإسكندرية يضبط عدد من الأشخاص قاموا بتقطيع شجرة مستخدمين "منشار"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 سبتمبر 2026 05:21 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام عدد من الأشخاص بتقطيع شجرة مستخدمين "منشار" ووضع الأشجار المقطعة بسيارة "ربع نقل" بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 سبتمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية من موظف بأحد الأحياء، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بقيام أحد الأشخاص "غير تابع للحى أو المحافظة" بتقليم وتقطيع الأشجار بتاريخ 16 سبتمبر الجارى بأحد الشوارع بدائرة القسم وتحميلها على سيارة "ربع نقل".

أمكن تحديد وضبط السيارة "ربع نقل" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" ومرتكبى الواقعة، قائد السيارة "مالك مخزن لتقطيع وتشوين الأخشاب"، 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية، وضُبط بحوزتهم المنشار المستخدم فى تقطيع الأشجار، وبمواجهتهم أقر ثلاثة منهم بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتصادف مرور الرابع حال قيامهم بتقطيع الأشجار فقام بمساعدتهم فى نقلها إلى السيارة دون علمه بقيامهم بسرقتها.

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.