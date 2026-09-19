مواعيد مباريات اليوم.. طرابزون مع جالاتا سراي وإشبيلية في مواجهة برشلونة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 سبتمبر 2026 11:21 صباحاً - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 19 - 9 - 2026 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة طرابزون سبور ضد جالاتا سراي فى الدوري التركى، ولقاء إشبيلية ضد برشلونة في الدوري الإسباني.
ـ توتنهام هوتسبير X أستون فيلا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
ـ برايتون X آرسنال – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ـ إيفرتون X إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5
ـ نيوكاسل يونايتد X هال سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6
ـ نوتنجهام فوريست X كوفينتري سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ـ أوساسونا X رايو فاليكانو – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 2
ـ أتلتيك بيلباو X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ـ سيلتا فيجو X راسينج سانتاندير – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
ـ إشبيلية X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
ـ كوروم بلديسبور X ألانيا سبور – الساعة 5 مساء
ـ كوجالي سبور X جازينتاب – الساعة 5 مساء
ـ اسطنبول باشاك شهير X جنتشلربيرليجي – الساعة 8 مساء
ـ طرابزون سبور X جالاتا سراي – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ـ بولونيا X تورينو – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv
ـ أودينيزي X كالياري – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv
ـ روما X إنتر ميلان – الساعة 7 مساء على قناة stc tv
ـ فينيسيا X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tvمواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ـ باريس X ستراسبورج – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ـ أنجييه X تروا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6
ـ لو مان X لوريان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5
ـ ليون X رين – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ـ تولوز X لوهافر – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4مواعيد مباريات الدوري الألماني
ـ بوروسيا مونشنجلادباخ X ماينتس – الساعة 4:30 عصرا
ـ آينتراخت فرانكفورت X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا
ـ هامبورج X كولن – الساعة 4:30 عصرا
ـ فيردر بريمن X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا
ـ أشتوتجارت X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساءكأس الإنتركونتيننتال
ـ صن داونز × الأهلي – الساعة 4 عصرا