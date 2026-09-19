مواعيد مباريات اليوم.. طرابزون مع جالاتا سراي وإشبيلية في مواجهة برشلونة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 سبتمبر 2026 11:21 صباحاً - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 19 - 9 - 2026 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة طرابزون سبور ضد جالاتا سراي فى الدوري التركى، ولقاء إشبيلية ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ـ توتنهام هوتسبير X أستون فيلا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

ـ برايتون X آرسنال – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ـ إيفرتون X إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ـ نيوكاسل يونايتد X هال سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ـ نوتنجهام فوريست X كوفينتري سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ـ أوساسونا X رايو فاليكانو – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 2

ـ أتلتيك بيلباو X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ـ سيلتا فيجو X راسينج سانتاندير – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ـ إشبيلية X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

ـ كوروم بلديسبور X ألانيا سبور – الساعة 5 مساء

ـ كوجالي سبور X جازينتاب – الساعة 5 مساء

ـ اسطنبول باشاك شهير X جنتشلربيرليجي – الساعة 8 مساء

ـ طرابزون سبور X جالاتا سراي – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ـ بولونيا X تورينو – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv

ـ أودينيزي X كالياري – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv

ـ روما X إنتر ميلان – الساعة 7 مساء على قناة stc tv

ـ فينيسيا X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ـ باريس X ستراسبورج – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ـ أنجييه X تروا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ـ لو مان X لوريان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ـ ليون X رين – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ـ تولوز X لوهافر – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني

ـ بوروسيا مونشنجلادباخ X ماينتس – الساعة 4:30 عصرا

ـ آينتراخت فرانكفورت X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

ـ هامبورج X كولن – الساعة 4:30 عصرا

ـ فيردر بريمن X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

ـ أشتوتجارت X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء

كأس الإنتركونتيننتال

ـ صن داونز × الأهلي – الساعة 4 عصرا