ضبط سائق ملاكى يحمل جنسية أجنبية صدم مهندس وتهكم عليه لفظياً بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 سبتمبر 2026 05:26 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن تضرر قائد سيارة ملاكى من قائد سيارة أخرى "يحمل جنسية إحدى الدول" بالإصطدام بسيارته والتهكم عليه لفظياً بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكى، مهندس مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبسؤاله قرر بتضرره من قائد السيارة الملاكى الظاهر بالمقطع لقيامه بالإصطدام بسيارته والتهكم عليه لفظياً على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، حال سيرهما بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة البساتين.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 14 سبتمبر الجارى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.