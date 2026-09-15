الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان: أمن السعودية والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 05:21 مساءً -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء أن أمن المملكة ودول الخليج يمثل جزءا من الأمن القومي المصري. مشددين على أهمية تعزيز التضامن والتنسيق بين القاهرة والرياض في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء في القاهرة ضمن زيارة العمل التي يقوم بها ولي العهد السعودي إلى مصر. وشهدت الزيارة لقاء ثنائيا مغلقا بين الزعيمين أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة ولي العهد السعودي مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والسعودية. كما نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وقدم التهنئة للقيادة والشعب السعودي بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر الجاري.

من جانبه أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤكدا رسوخ الروابط الأخوية بين البلدين وحرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون واستكشاف مجالات جديدة للشراكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد توافقا بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي على أن العلاقات بين مصر والمملكة لا تقبل إلا أن تكون مثلى في الإطار العربي.

وأكدت مصر رفضها وإدانتها الكاملة لأي اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها. كما شددت على رفض أي تهديدات تؤثر على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.

واتفق الجانبان على أن الظروف الحالية تتطلب مزيدا من التضامن والتنسيق بين مصر والسعودية. كما أكدا وحدة المصالح والأهداف ووجود تفاهم كامل بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت الزيارة كذلك عمق التضامن والأخوة بين مصر والسعودية وكافة دول الخليج. بما يعكس حرص القاهرة والرياض على تعزيز العمل المشترك في مواجهة التحديات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.