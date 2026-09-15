كشف ملابسات فيديو متداول تضمن تضرر إحدى السيدات من نجلها لقيامه بالتعدى عليها وعلى شقيقته لكونه من متعاطى المواد المخدرة بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 03:33 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضمن شكوى سيدة من تعرضها للاعتداء من جانب نجلها وكذلك تعديه على شقيقته بدعوى تعاطيه المواد المخدرة في محافظة القليوبية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة المتداولة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو وهم ربة منزل وابنتها ونجلها وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة قليوب.

وبمواجهتهم قرروا أنه بتاريخ 9 سبتمبر الجاري نشبت مشاجرة بينهم بعدما طلب الابن من والدته مبلغا ماليا ورفضت منحه له بسبب تعاطيه المواد المخدرة وفقا لأقوالهم.

وأضافوا أن المشاجرة شهدت تبادلا للسباب والاعتداء بالضرب بين أطرافها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.