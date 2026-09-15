12 ألف تأشيرة و66 ألف متقدم.. بدء قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 03:33 مساءً -

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448هـ الموافق 2027م. وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة.

وتستهدف القرعة اختيار 12 ألف حاج يمثلون حصة حج الجمعيات الأهلية التي خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وتقدم للموسم الجديد أكثر من 66 ألف مواطن ومواطنة جرى تسجيل بياناتهم عبر البوابة الموحدة للحج.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للقرعة عقب إتمام إجراءات الاختيار. على أن تتاح النتائج عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج إلى جانب نشرها من خلال المديريات والإدارات الاجتماعية.

وتأتي القرعة في إطار استعدادات وزارة التضامن لموسم الحج الجديد واختيار الحجاج المستفيدين من حصة حج الجمعيات الأهلية وفق الآليات الإلكترونية المعتمدة.

ومن المنتظر أن تمثل النتائج المرحلة الأساسية التالية أمام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالسفر وأداء مناسك الحج لموسم 1448هـ.