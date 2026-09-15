ضبط 151 قطعة أثرية و2 تابوت أثرى بحوزة شخص فى المنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 03:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة مكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار بها حفاظاً على ثروات البلاد وتراثها القومى، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، قيام أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة المنيا، وضُبط بحوزته (151) قطعة أثرية متنوعة، 2 تابوت أثرى، 37 تمثال من الحجر الجيرى والبرونزى والفيانس، قاعدة تمثال، تميمة، 3 أوانى، قنينة من الفخار، 97 عملة معدنية، وعدد من القطع الأثرية المتنوعة.

وبمواجهته إعترف بأن القطع الأثرية المضبوطة نتاج أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، وحيازته لها بقصد الإتجار.

وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية تعود للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.