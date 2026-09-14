«التحالف الوطني» يبحث مع مركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تعزيز التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 سبتمبر 2026 04:37 مساءً - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الدكتورة هلا السعيد، المدير العام لمركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والوفد المرافق لها، بمقر التحالف الوطني، بحضور السيدة آمنة السليطي، ممثلة سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب المتخصصة، بما يسهم في تطوير الخدمات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في المجتمع.

كما شهد اللقاء استعراض جهود التحالف الوطني ومؤسساته الأعضاء في تقديم الخدمات المتخصصة، وبحث سبل التعاون مع الجهات المعنية والاستفادة من الخبرات والتجارب ذات الصلة.

وفي ختام اللقاء، قدمت الدكتورة هلا السعيد درع مركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى السفيرة نبيلة مكرم، تقديرًا لجهودها ودورها في دعم العمل الأهلي والتنموي وتعزيز الشراكات الفاعلة لخدمة المجتمع، كما أهدتها مجموعة من مؤلفاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في إحداث أثر ملموس ومستدام وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال.

ويأتي اللقاء في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات والجهات المتخصصة، وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ مفهوم «شراكة من أجل الإنسانية».