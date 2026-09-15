مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالقليوبية والإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 05:21 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالحبس فى جنايات "شروع في قتل - إتجار بالمخدرات – إتجار بالأسلحة النارية – سرقة بالإكراه – هتك عرض – حريق عمد") بنطاق محافظتى "القليوبية، الإسكندرية"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة، 350 ألف قرص مخدر ومؤثر، 114 قطعة سلاح نارى متنوعة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (161) مليون جنيه، ووتم إتخاذ الإجراءات القانونية.