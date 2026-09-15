ضبط 3 أشخاص بالغربية قاموا بقطع شجرتين وبيع أخشابهما

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 05:21 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام بعض الأشخاص بقطع الأشجار بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 سبتمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المحلة، من مسئولى الحى بقيام عدد من الأشخاص بقطع الأشجار بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، 3 أشخاص مقيمين بالغربية، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، حيث قاموا بقطع شجرتين وبيع أخشابهما لأحدهم (تاجر أخشاب) بقصد التربح المالى، وتم بإرشادهم ضبط الخشب المستولى عليه، والأدوات المستخدمة فى الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.