إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار 12 ألف فائزا من بين 66 ألف متقدم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 08:29 صباحاً -

تجري الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج اليوم الثلاثاء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448هـ - 2027م.

وتخصص قرعة هذا العام 12 ألف تأشيرة لحجاج الجمعيات الأهلية وهي الحصة المقررة لهذا المستوى من الحج بقرار من اللجنة العليا للحج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشهد موسم الحج الحالي إقبالا كبيرا من المواطنين حيث تقدم أكثر من 66 ألف مواطن ومواطنة للمشاركة في القرعة بعد تسجيل بياناتهم من خلال البوابة الموحدة للحج.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للقرعة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج إلى جانب نشر النتائج في المديريات والإدارات الاجتماعية.

وتأتي القرعة لاختيار الفائزين بالتأشيرات من بين المتقدمين وفقا للقواعد المنظمة لحج الجمعيات الأهلية للموسم الجديد.