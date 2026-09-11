أخبار مصرية

وزير الدولة الهندى للدفاع: نرحب بفخامة الرئيس السيسى فى نيودلهى

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  • وزير الدولة الهندى للدفاع: نرحب بفخامة الرئيس السيسى فى نيودلهى 1/3
  • وزير الدولة الهندى للدفاع: نرحب بفخامة الرئيس السيسى فى نيودلهى 2/3
  • وزير الدولة الهندى للدفاع: نرحب بفخامة الرئيس السيسى فى نيودلهى 3/3

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 05:13 مساءً - استقبل وزير الدولة الهندي للدفاع سانجاي سيث، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار نيودلهي بمناسبة مشاركته في قمة بريكس الـ18.

وكتب سانجاي على منصات التواصل الاجتماعي: نرحب بحرارة بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، لحضور القمة الثامنة عشرة لمجموعة بريكس في نيودلهي.

وقال إن "مصر والهند يتشاركان روابط صداقة عميقة، بينما نعمل معًا لبناء شراكة أقوى لمجموعة بريكس".

استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مطار نيوديلهي

استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مطار نيوديلهي

 

استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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