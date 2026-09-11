الرئيس السيسي يصل العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة تجمع بريكس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 03:29 مساءً - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بسلامة الله تعالى إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس.

وكان في استقبال سيادته لدى الوصول إلى مطار قاعدة بالام الجوية في نيودلهي السيد سانجاي سيث وزير الدولة الهندي لشئون الدفاع، والعميد طيار فيجاي راو قائد قاعدة بالام الجوية، والسفير سوريش كومار مدير ادارة شمال افريقيا وغرب آسيا بوزارة الخارجية الهندية، والسيدة نيشا دهوال مسئولة المراسم الهندية، والسفير كامل جلال سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الهند، وأعضاء السفارة المصرية في نيودلهي.